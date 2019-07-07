Карпин отметил, что "Ростову" еще есть что корректировать

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Ганновера" в контрольном матче в интервью пресс-службе клуба подвел итоги сбора в Австрии. Он отметил, что еще есть что корректировать.

– В первом тайме команды отыграли 60 минут. Чья это идея?



– Предложил "Ганновер". Изначально планировали провести два тайма по часу, но затем соперники попросили сократить время второго тайма до 45-ти минут из-за нехватки футболистов в составе.



– Мало того, что время матча длиннее, так еще была пауза из-за грозы. Давно так долго не играли?



– Да, затянулась встреча. Можно сказать, что провели двухчасовую тренировку.



– Как оцените сбор в Австрии?



– Получился очень информативным. Многое попробовали из того, что хотели. Что-то понравилось, но работы все равно еще очень много. Есть что корректировать.

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