Карпин отказался говорить о финансовых проблемах клуба в преддверии матча с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 17-го тура с «Динамо» отметил, что игроки ростовской команды не будут делать отговорку на финансовые проблемы клуба.

— Состояние сборников оценим после игры «Динамо», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Никаких особых ожиданий у нас нет, будем играть так, как играем всегда. Финансовое состояние клуба? — Не хочу ничего говорить об этом. Делать отговорки на это неправильно. Надо выходить и думать на поле только об игре.

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