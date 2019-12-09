Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России ?прокомментировал акцию болельщиков красно-белых, которые покинули стадион «Открытие Арена» на 30-й минуте игры.

Во время игр 19-го тура РПЛ болельщики команд в рамках акции протеста против задержаний фанатов «Спартака» в прошлые выходные в Санкт-Петербурге покинули трибуны стадионов.

— Акция фанатов? То, что это было слышно явно до 30-й минуты, был шум, — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — После 30-й минуты была тишина, будто в театре. Это заметно. Я думаю, что у нас большие проблемы в футболе и не только в нем. Это акция нефутбольная. На каком уровне? На политическом уровне. Баннер: «Фанат — не преступник»... Акция обращает на это внимание. Раз не одна тысяча болельщиков жертвует футболом, люди уходят на 30-й минуте игры, то эта акция должна быть замечена.

Это катастрофа. В Испании кричат, ругаются матом. У них свой мат, жесткий. Там постоянно кричат на судью. Никого не сажают. Для них это нонсенс.

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона

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