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Карпин назвал неожиданным результат «Ростова» в первой части чемпионата

23:00
Валерий Карпин (справа) и Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин (справа) и Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 19-го тура Тинькофф — РПЛ с ЦСКА (1:3) не стал скрывать, что доволен турнирным положением команды по итогам первой части чемпионата. Донской клуб в трансферном окне расстался с рядом лидеров, но сумел остаться в группе лидеров: 5-е место к зимней паузе.

— Как в целом оцените эту часть сезона с учетом всех кадровых перемен в «Ростове»? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии.

— С точки зрения результата, думаю, он достойный, принимая во внимание все факторы, которые были в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданный.

— У «Ростова» по-прежнему нет конкретной нет?

— Конкретной — нет.

— А неконкретной?

— Те же самые: создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние. Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах.

(Артем Агапов)

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