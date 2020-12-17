Карпин назвал неожиданным результат «Ростова» в первой части чемпионата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 19-го тура Тинькофф — РПЛ с ЦСКА (1:3) не стал скрывать, что доволен турнирным положением команды по итогам первой части чемпионата. Донской клуб в трансферном окне расстался с рядом лидеров, но сумел остаться в группе лидеров: 5-е место к зимней паузе.

— Как в целом оцените эту часть сезона с учетом всех кадровых перемен в «Ростове»? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии.

— С точки зрения результата, думаю, он достойный, принимая во внимание все факторы, которые были в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданный.

— У «Ростова» по-прежнему нет конкретной нет?

— Конкретной — нет.

— А неконкретной?

— Те же самые: создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние. Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах.

(Артем Агапов)