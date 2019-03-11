"Кардозу - хороший фланговый игрок". Широков ответил Степашину

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал высказывания Сергея Степашина. Вчера после игры "Динамо" – "Спартак" (0:1) член попечительского совета ВФСО "Динамо" жестко высказался в адрес Широкова, прокомментировав трансферы бело-голубых.

– Как в целом прокомментируете высказывания в ваш адрес? – вопрос Широкову.

– Здесь трудно что-то комментировать, высказывания интересные. Тот же Кардозу вышел во втором тайме, когда "Динамо", даже по словам главного тренера, перевернуло ход матча, стало больше атаковать. Думаю, это связано, в том числе, с выходом Кардозу, который был активен, сделал несколько передач. Другое дело, что они, может быть, не все дошли до адресата. Но Кардозу старался что-то привнести в игру команды, это зачастую получалось.

– "Кардозы непонятные" – характеристика ваших трансферов. Что должно произойти, чтобы Кардозу стал понятен?

– Мне кажется, он понятен. Хороший фланговый игрок, с хорошим пасом. Другое дело, что и для него нужно создавать моменты, чтобы он эти передачи делал. В матче со "Спартаком", во втором тайме были моменты, когда он мог себя проявить. От него было 4-5 передач, но нужно поработать над точностью, либо над открываниями нападающих, чтобы они заполняли все зоны. Тогда и передачи доходить будут. Мне кажется, Кардозу в целом понятен. Непонятны высказывания по его поводу. (Сергей Егоров)