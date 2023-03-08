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Карасев рассказал, как его успокаивают игроки: «Серег, тихо-тихо-тихо»

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня все должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья — это человек, который карает. Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моем лице может быть что-то такое, то начинают: «Серег, тихо-тихо-тихо. Все нормально», — приводит «Чемпионат» слова арбитра.

Ранее Карасев объяснил, почему пустые трибуны мешают судьям работать.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5023985-seryog-tiho-tiho-tiho-karasyov-rasskazal-kak-ego-uspokaivayut-futbolisty.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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