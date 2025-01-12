Литвинов рассказал, что планирует встретиться с Промесом во время зимних сборов

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, планирует ли он встретиться с бывшим одноклубником Квинси Промесом во время сборов команды в ОАЭ.

— Планируешь встретиться с Промесом во время сборов?

— По-любому встретимся. Будем рады его видеть.

— Что думаешь о новом спортивном директоре, общался?

— На сборах представят его. Читал о нем.

— Соперники по сборам, что думаешь?

— Для меня российские клубы — плюс. Все равно форма быстрее набирается в играх. Думаю, это самый идеальный вариант для нас.

«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. 14 января после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования красно-белые отправятся в Турцию, где будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека. С 25 января по 13 февраля московская команда проведет второй сбор — в ОАЭ.