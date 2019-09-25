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Карапетян слышал о том, что его гол мог привести к увольнению Хохлова

08:34
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Нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, отметил, что знал о том, что его точный удар мог привести к отставке главного тренера московской команды Дмитрия Хохлова.

— Знал ли я, что мой гол мог привести к увольнению Хохлова? Слышал об этом. Это футбол. Кто вошел в это дело, должен понимать, что все возможно. Конечно, жалко было бы, если бы так получилось. Но я думаю только о своей команде, так же, как он думает о своей.

После 10 туров «Динамо» занимает 11-е место с 10 очками.

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