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10 февраля, 00:17

Капленко рассказал о работе в «Зените» под руководством Манчини

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко рассказал о работе в «Зените» под руководством Роберто Манчини.

«Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было. Мой дебют в 2017 году против «Уфы»? Я не знал, что буду играть. К тому моменту мы уже выигрывали 3:0. Можно было спокойно выпускать молодого пацана. Эмоции, конечно, зашкаливали! Огромный стадион, болельщики. На всю жизнь это запомнил!» — приводит слова Капленко Metaratings.by.

Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18. При нем команда заняла пятое место в РПЛ, после чего специалист возглавил сборную Италии и покинул российский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplenko-manchini-ochen-umnyi-trener-no-v-zenite-malo-s-kem-razgovarival-332558/
Кирилл Капленко
Роберто Манчини
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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