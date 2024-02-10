Капленко рассказал о работе в «Зените» под руководством Манчини

Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко рассказал о работе в «Зените» под руководством Роберто Манчини.

«Мне он запомнился тем, что мало с кем разговаривал. Ходил сам по себе. Я его как-то не ощущал. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер. Личного общения с ним практически и не было. Мой дебют в 2017 году против «Уфы»? Я не знал, что буду играть. К тому моменту мы уже выигрывали 3:0. Можно было спокойно выпускать молодого пацана. Эмоции, конечно, зашкаливали! Огромный стадион, болельщики. На всю жизнь это запомнил!» — приводит слова Капленко Metaratings.by.

Манчини работал в «Зените» в сезоне-2017/18. При нем команда заняла пятое место в РПЛ, после чего специалист возглавил сборную Италии и покинул российский клуб.