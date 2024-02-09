Капленко — о переходе в «Балтику»: «Все решилось буквально за два дня»

Полузащитник Кирилл Капленко высказался о переходе из «Оренбурга» в «Балтику».

«Все решилось буквально дня за два. «Балтика» отправила запрос, «Оренбург» уже ничего не мог сделать, так как есть отступные. Планировал ли, что в ближайшее время такое может произойти? Если честно, до сборов вообще об этом не задумывался», — цитирует Капленко Metaratings.ru.

9 февраля «Балтика» объявила, что достигла договоренности с «Оренбургом» о трансфере Капленко. Контракт с футболистом заключен на 4,5 года.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 16 матчей за оренбургскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.