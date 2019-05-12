Кандидатуру Яровинского рассматривают на пост спортивного директора "Динамо"

По информации "СЭ", кандидатура Олега Яровинского рассматривает на пост спортивного директора московского "Динамо".

Пост стал вакантен после того, как клуб перешел к новым владельцам, а Роман Широков, занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, покинул "Динамо".

Яровинский ранее работал спортивным директором ЦСКА, а в последние годы трудится в связке с Леонидом Слуцким в "Халле" и "Витессе".

Клуб и акционеры проводят собеседования с потенциальными кандидатами (на данный момент вопросами селекции занимаются гендиректор Юрий Белкин и главный тренер Дмитрий Хохлов), а определенность может наступить на следующей неделе. (Сергей Егоров)

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