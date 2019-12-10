Канделаки сообщила: Дзюба не знает о своих съемках в кино

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не в курсе про съемки в фильме «Я не Дзюба». Ранее об его участии в проекте заявил режиссер картины Леонид Пляскин.

— Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артем Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.

Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 миллион рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.

Есть одно «но». Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.

К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее.

Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба»