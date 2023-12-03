Дзюба в восторге от победы над «Зенитом»: «Супер!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба одним словом отреагировал на победу (3:1) в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита».

— Как вам матч?

— Супер! — сказал Дзюба

«Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» находится на 6-й строчке (28 очков).