Канчельскис: «Зенит» постарается оформить чемпионство дома»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Никто ничего пока противопоставить «Зениту» не может. Ни «Спартак», ни другая любая команда. В начале сезона я говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Противостоять им очень сложно. «Зениту» будет приятно вдвойне, если они обыграют «Спартак» и станут чемпионами. «Спартаку» будет очень тяжело. «Зенит» постарается оформить чемпионство дома. Они приложат все усилия, чтобы стать чемпионами 7 мая», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.