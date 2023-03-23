Канчельскис рассказал, как ему предлагали провести договорные матчи

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об информации Sportradar, согласно которой в российском футболе выявили 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе.

«Верить в наличие договорных матчей в России — это одно, а с ними сталкиваться — это другое. Сейчас я не работаю в РПЛ и не могу ответить на этот вопрос. Слухи о таком ходят, но я не могу говорить о ком-то, что они занимаются договорняками. Я свидетелем при таких делах не был. Да, когда я работал за «Носту» генеральным директором, тогда нам поступали предложения провести такие игры. Но в низших дивизионах, наверное, до сих пор есть договорные матчи. Особенно, про Вторую лигу я слышал очень много. Конечно, это ужасно, говорят, там люди и на тотализаторах играют. Слухи слухами, а когда ты сам все видишь, — это другое дело. Поэтому мне сложно говорить на эту тему и обвинять кого-то. Есть специальные структуры, которые должны этим заниматься. Хотелось бы, чтобы договорных матчей не было. Есть специальные органы, которые этим должны заниматься. Людей, связанных с договорными матчами, надо дисквалифицировать пожизненно, а не просто штрафовать. Тогда все будут думать, чем заниматься — сдавать матчи или подумать. Если этого мы не будем делать, то ничего не изменится», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По данным Sportradar в 2022 году в России состоялись 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе и вторым в мире после Бразилии (152 матча).

В топ рейтинга по количеству подозрительных матчей также попали Чехия (56), Казахстан (43), Китай (41), Греция (40), Аргентина (39), Филиппины (37), Польша (36) и Тайланд (35).