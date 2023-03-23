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Сегодня, 13:22

Канчельскис рассказал, как ему предлагали провести договорные матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об информации Sportradar, согласно которой в российском футболе выявили 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе.

«Верить в наличие договорных матчей в России — это одно, а с ними сталкиваться — это другое. Сейчас я не работаю в РПЛ и не могу ответить на этот вопрос. Слухи о таком ходят, но я не могу говорить о ком-то, что они занимаются договорняками. Я свидетелем при таких делах не был. Да, когда я работал за «Носту» генеральным директором, тогда нам поступали предложения провести такие игры. Но в низших дивизионах, наверное, до сих пор есть договорные матчи. Особенно, про Вторую лигу я слышал очень много. Конечно, это ужасно, говорят, там люди и на тотализаторах играют. Слухи слухами, а когда ты сам все видишь, — это другое дело. Поэтому мне сложно говорить на эту тему и обвинять кого-то. Есть специальные структуры, которые должны этим заниматься. Хотелось бы, чтобы договорных матчей не было. Есть специальные органы, которые этим должны заниматься. Людей, связанных с договорными матчами, надо дисквалифицировать пожизненно, а не просто штрафовать. Тогда все будут думать, чем заниматься — сдавать матчи или подумать. Если этого мы не будем делать, то ничего не изменится», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

По данным Sportradar в 2022 году в России состоялись 92 подозрительных матча, что является худшим показателем в Европе и вторым в мире после Бразилии (152 матча).

В топ рейтинга по количеству подозрительных матчей также попали Чехия (56), Казахстан (43), Китай (41), Греция (40), Аргентина (39), Филиппины (37), Польша (36) и Тайланд (35).

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-kogda-ya-rabotal-generalnym-direktorom-nosty-nam-predlagali-provesti-dogovornye-matchi-237655/
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Андрей Канчельскис
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
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