Андрей Мостовой заявил, что «Зениту» не хватает лидера в раздевалке
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отсутствии лидера в раздевалке петербургской команды.
«Должен ли быть русский костяк в команде? Но и результат по-прежнему есть. Тем не менее считаю, что нам сейчас не хватает сильных личностей не в футбольном плане, а лидеров в раздевалке. Уход Дзюбы, Азмуна и Оздоева? Всегда обидно, когда такие люди уходят. Сначала думаешь: как можно представить «Зенит» без Ярика, без Дзюбы. Но потом понимаешь, как быстро даже о таких людях могут забыть. Жизнь продолжается, ничего особо не поменялось. Незаменимых реально нет. Но общения немного не хватает. В раздевалку заходишь — а там семь человек по-португальски говорят. Но мы понимаем, что уровень наших бразильцев очень высокий. Так что грех жаловаться. Кто сейчас лидер раздевалки? Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого был всегда одним из самых активных в раздевалке», — приводит слова Мостового Sport24.
Он также рассказал, что в команде разделен клубный автобус.
«Сначала идут обычные места, а сзади — комнатка для старичков. Несколько лет назад зашел в автобус, смотрю — мест нет. Захожу в эту комнатку, а там — Дзюба, Лунь, Рак, Кержаков, Караваев, Мага. И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю — остались только я, Миша и Кара», — добавил Мостовой.
После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4