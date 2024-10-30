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Канчельскис: «Шамар и Угальде в «Спартаке» не впечатляют, им нужна стабильность»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал игру нападающих «Спартака» Манфреда Угальде и Шамара Николсона.

«Мне все равно, кто там выходит. Играет тот, кто сильнее. Бывают, конечно, какие-то любимчики, но это редкость. Не думаю, что Угальде выходит в старте по этому принципу. Тренер же видит, как футболисты работают на тренировках. Николсон начал забивать — молодец! Игрок должен быть всегда в такой форме, чтобы быть лучшим. Угальде потерял форму, поэтому не забивает. Ему тоже надо дать передохнуть. Мне из этих двух нападающих пока никто не симпатизирует. Не производят впечатления. Играют нестабильно, через раз. Один гол забьет кто-то, и уже о нем начинают говорить. Им нужна стабильность. Это признак мастерства, а пока сложно по ним делать выводы, потому что не впечатляют», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

В сезоне-2024/25 Угальде забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Николсона 4 мяча и 2 голевых паса в 9 играх нынешнего сезона.

Источник: Legalbet
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