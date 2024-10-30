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Сегодня, 06:22

Радимов: «Зенит» неоднократно отыгрывал отрывы, но такого «Краснодара» не было никогда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении «Краснодара» и гонке за чемпионство в РПЛ.

«Последние игры говорят, что они всерьез настроены на лидерство. Второе — они почувствовали уверенность в своих силах. И остановить их будет действительно сложно. Но самое главное, наверное, не победа над Самарой, а те победы над «Локомотивом», «Зенитом», «Спартаком», которые были добыты уверенно. В этом плане «Краснодар» смотрится во всех направлениях. Я думаю, что, если они доедут с такой уверенностью до зимнего перерыва, а там еще и усилят состав, некоторые позиции, то, конечно же, это очень серьезный претендент на чемпионство. Ввиду того, что «Зенит», допустим, с «Локомотивом» вчера еще сыграли вничью…

«Зенит» такие отрывы отыгрывал неоднократно. Другое дело, что не было такого «Краснодара» никогда. А тут, повторюсь, они уж больно уверены в своих силах», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 13 туров «Краснодар» с 33 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 3 балла.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
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