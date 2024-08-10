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Сегодня, 22:02

Камоцци верит в победу «Спартака» над «Ахматом»

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«С приходом в «Спартак» Деяна Станковича в команде появляется уверенность. Это видно по матчам против «Динамо» и «Крыльев Советов». Надеюсь, что Станкович адаптировался к РПЛ. Кажется, уже освоился в команде Манфред Угальде, неплохо дебютировал Эсекьель Барко. Скоро увидим, замена ли он Квинси Промесу. Если Барко уже стал любимцем болельщиков благодаря своим штрафным ударам, то, надеюсь, в будущем он сможет повести за собой команду. Верю, что такой «Спартак» может одержать победу в матче против «Ахмата», — сказал Камоцци ODDS.ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве. Начало -в 20.0о мск.

Источник: ODDS.ru
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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