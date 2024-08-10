«Краснодар» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в РПЛ

«Краснодар» в матче 4-го тура РПЛ на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Жуан Батчи и Витор Тормена, который забил на 90+1-й минуте. У московской команды гол на счету Игоря Дивеева.

В первом тайме из-за травм были заменены защитник «Краснодара» Кайо и защитник ЦСКА Виллиан Роша.

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками — на четвертой строчке.