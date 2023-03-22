Камоцци считает, что возвращение российского футбола к системе «весна-осень» может стать хорошей идеей для РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что думает о возможном переходе российского футбола к системе «весна-осень».

«Возможное возвращение российского футбола к системе «весна-осень» может стать хорошей идеей для клубов РПЛ. В России в декабре играть сложно, у футболистов есть большой риск получить травму. Тем более при системе «весна-осень» российские клубы выигрывали кубки УЕФА, а многие игроки были востребованы в европейских топовых клубах», — приводит Sport24 слова Камоцци.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.