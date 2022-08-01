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Камоцци: «Обидно, что Федун выиграл не так много титулов, сколько заслуживал»

Камоцци поделился мнением по поводу возможного ухода Федуна из «Спартака»
Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Экс-советник Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента в московском клубе.

«Единственное, за что мне обидно за 18 лет президенства Федуна, так это за то, что он выиграл не так много титулов, сколько заслуживал. Но я очень горд за то, что смог разделить прекрасные шесть лет с таким человеком, как Леонид Арнольдович «, — сказал Камоцци «СЭ».

Леонид Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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