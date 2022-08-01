Смородская не верит, что «Ницца» заплатит «Локомотиву» 12 миллионов за Бека-Бека

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход полузащитника железнодорожников Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Я просто поражена этой сделкой. Если по решению ФИФА любой иностранный игрок может разорвать контракт и уйти бесплатно, зачем за него платить 12 миллионов? Ему достаточно было просто расторгнуть контракт и даже не уведомлять об этом команду, а тут вдруг за него платят 12 миллионов. Понять я такого не могу. «Локомотиву» повезло? Не знаю. Хотелось бы увидеть этот контракт. Может, это просто пиар-акция?

Да, мне не верится, что могли быть вообще любые деньги, потому что по решению ФИФА любой иностранный игрок мог спокойно уйти без всяких штрафов и урона для своей репутации", — сказала Смородская «СЭ».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.