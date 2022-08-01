Бека-Бека: «В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов. Спасибо за все»
Полузащитник Алексис Бека-Бека обратился к болельщикам после перехода из «Локомотива» в «Ниццу».
«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для меня.
В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаетесь в моем сердце. Я вас люблю!», — приводит слова Бека-Бека сайт «Локо».
Ранее московский клуб объявил о переходе 21-летнего игрока в «Ниццу». Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий.
Бека-Бека перешел в «Локо» в августе 2021 года из «Кана». Он провел за команду 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0