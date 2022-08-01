Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

Бека-Бека: «В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов. Спасибо за все»

Алексис Бека-Бека обратился к болельщикам после перехода из «Локомотива» в «Ниццу»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Алексис Бека-Бека обратился к болельщикам после перехода из «Локомотива» в «Ниццу».

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для меня.

В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаетесь в моем сердце. Я вас люблю!», — приводит слова Бека-Бека сайт «Локо».

Ранее московский клуб объявил о переходе 21-летнего игрока в «Ниццу». Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий.

Бека-Бека перешел в «Локо» в августе 2021 года из «Кана». Он провел за команду 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/beka-beka-transfer/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Смородская не верит, что «Ницца» заплатит «Локомотиву» 12 миллионов за Бека-Бека
Домашний эшафот «Зенита», две крупные победы «Спартака» подряд впервые за 11 лет. И голы, голы, голы!
Кто лидер «Факела»? Мнение Юрия Газзаева
«Локомотив» объявил о трансфере Бека-Бека в «Ниццу»
Агент Башича рассказал о его адаптации в «Оренбурге»
Кто самый яркий из бразильцев «Зенита»? Мнение Юрия Газзаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Обидно, что Федун выиграл не так много титулов, сколько заслуживал»

Юрист Добровинский назвал смешным обещание Федуна о проценте акций «Спартака» Газизову
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости