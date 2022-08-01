Бека-Бека: «В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов. Спасибо за все»

Полузащитник Алексис Бека-Бека обратился к болельщикам после перехода из «Локомотива» в «Ниццу».

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для меня.

В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаетесь в моем сердце. Я вас люблю!», — приводит слова Бека-Бека сайт «Локо».

Ранее московский клуб объявил о переходе 21-летнего игрока в «Ниццу». Сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий.

Бека-Бека перешел в «Локо» в августе 2021 года из «Кана». Он провел за команду 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.