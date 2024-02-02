Камоцци назвал игроков РПЛ, которые смогут заиграть в Европе

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци назвал игроков РПЛ, которые смогут проявить себя в европейских клубах.

«Кто из российского чемпионата может последовать примеру Захаряна? Сперцян, Тикнизян, Фомин, Тюкавин — все они спокойно могут играть в Европе», — приводит слова Камоцци Betonmobile.

23-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провел в этом сезоне 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

24-летний защитник Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

26-летний хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин в 19 матчах этого сезона забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

21-летний нападающий Константин Тюкавин провел за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.