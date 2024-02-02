Булыкин назвал Геркуса лучшим руководителем в истории «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» и экс-советник президента железнодорожников Дмитрий Булыкин назвал лучшего руководителя в истории клуба.

«Лучший руководитель в истории «Локомотива»? Плутник! Ха-ха, да нет, конечно. Надо оценивать по наградам, по трофеям. Наверное, назову Илью Геркуса. Все-таки были и трофеи, и памятные моменты, и грамотные действия. Поэтому назову его. Последнее чемпионство же при нем было. Почему не Филатов? Это было давно, я уже и не знаю. Ну, давайте скажу, что у меня две кандидатуры. Все-таки при нем «Локомотив» перестал быть «пятым колесом» в Москве, вырос в чемпиона. Тогда я был игроком. Но с Геркусом я успел поработать, посмотреть, как функционирует клуб, многому научился. Я был советником президента. Это было незабываемо!» — приводит слова Булыкина Legalbet.

Геркус был президентом «Локомотива» с лета 2016 по декабрь 2018 года. С ним клуб становился чемпионом России и завоевал Кубок страны.