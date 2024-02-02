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2 февраля, 17:07

Булыкин назвал Геркуса лучшим руководителем в истории «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и экс-советник президента железнодорожников Дмитрий Булыкин назвал лучшего руководителя в истории клуба.

«Лучший руководитель в истории «Локомотива»? Плутник! Ха-ха, да нет, конечно. Надо оценивать по наградам, по трофеям. Наверное, назову Илью Геркуса. Все-таки были и трофеи, и памятные моменты, и грамотные действия. Поэтому назову его. Последнее чемпионство же при нем было. Почему не Филатов? Это было давно, я уже и не знаю. Ну, давайте скажу, что у меня две кандидатуры. Все-таки при нем «Локомотив» перестал быть «пятым колесом» в Москве, вырос в чемпиона. Тогда я был игроком. Но с Геркусом я успел поработать, посмотреть, как функционирует клуб, многому научился. Я был советником президента. Это было незабываемо!» — приводит слова Булыкина Legalbet.

Геркус был президентом «Локомотива» с лета 2016 по декабрь 2018 года. С ним клуб становился чемпионом России и завоевал Кубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/bulikin-luchshij-rukovoditel-v-istorii-lokomotiva/
Дмитрий Булыкин
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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