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Сегодня, 12:37

Камоцци назвал Абаскаля посредственным тренером

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна поделился с «СЭ» мнением об отставке бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля из «Гранады».

Специалист возглавлял испанскую команду с июля 2024 года. Под его руководством «Гранада» провела 6 матчей, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

21 сентября руководство клуба объявило об отставке Абаскаля.

«Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам. Вы всегда говорите об Абаскале, Николсоне, их неудачах. Но почему вы не говорите о том, кому нужны были эти люди?» — сказал Камоцци «СЭ».

Абаскаль тренировал московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.

Футбол
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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