«Акрон» примет «Краснодар» в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Акрон» — «Краснодар» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало эфира — за 10 минут до начала игры, в 13.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми турах этого сезона РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице (на два очка больше у «Зенита»). «Акрон» набрал 8 очков и располагается на 11-м месте.