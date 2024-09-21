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«Акрон» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Акрон» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 21 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Акрон» примет «Краснодар» в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Акрон» — «Краснодар» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало эфира — за 10 минут до начала игры, в 13.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми турах этого сезона РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице (на два очка больше у «Зенита»). «Акрон» набрал 8 очков и располагается на 11-м месте.

ФК Акрон
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
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Пари НН – Локомотив
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 7
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Манфред Угальде

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 5
П
Маркус Вендел

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Бителло

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Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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