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Мостовой об увольнении Абаскаля из «Гранады»: «Он никогда не был в футболе, не знает, что это. Наверное, его быстро раскусили»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Гранады».

Специалист возглавлял испанскую команду с июля 2024 года. Под его руководством «Гранада» провела 6 матчей, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Единственный вопрос — за что? Мне это не понятно (смеется). По примеру «Спартака» ему, как минимум, должны дать год. Нет результата? И что? Он же работает, как у нас любят говорить! И вот таким посторонним людям дают время, а заслуженным — нет. Наверное, его быстро раскусили и все поняли. Он в футболе никогда не был, не знает, что это такое. Знаю, о чем говорю. Где я только не был, во всех странах поиграл. Главное, чтобы его в «Спартак» обратно не позвали», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль тренировал московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
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 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
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13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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