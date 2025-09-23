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Гаджиев готов заплатить Смолову и Дзюбе по 25 миллионов за бой: «Такие ребята дорого стоят»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ», сколько готов предложить футболистам Артему Дзюбе и Федору Смолову за их бой. Ранее Гаджиев заявлял о заинтересованности в этом поединке.

«Насколько возможен этот бой? Нереально. Вообще невозможно, потому что нужно такими деньгами удивить Смолова и Дзюбу... Это ни одна затея с точки зрения бюджета не выдержит. Я готов заплатить им по 25 миллионов рублей. Плюс расходы на организацию. Я просто понимаю, что такие ребята действительно дорого стоят. По 300 тысяч долларов я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по миллиону... Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю — у них все, что они хотят от жизни, есть», — сказал Гаджиев «СЭ».

По словам Гаджиева, оба футболиста смогут быстро подготовиться к бою, так как обладают нужными физическими данными. Сам же промоутер пообещал научить Смолова и Дзюбу боксировать или бороться за четыре месяца.

«Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определенный уровень. Потому что футболисты, особенно такие топовые, — это физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально. Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации — это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться — мы это за четыре месяца сделаем», — добавил Гаджиев.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

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Артем Дзюба
Федор Смолов
Камил Гаджиев
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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