Гаджиев готов заплатить Смолову и Дзюбе по 25 миллионов за бой: «Такие ребята дорого стоят»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ», сколько готов предложить футболистам Артему Дзюбе и Федору Смолову за их бой. Ранее Гаджиев заявлял о заинтересованности в этом поединке.

«Насколько возможен этот бой? Нереально. Вообще невозможно, потому что нужно такими деньгами удивить Смолова и Дзюбу... Это ни одна затея с точки зрения бюджета не выдержит. Я готов заплатить им по 25 миллионов рублей. Плюс расходы на организацию. Я просто понимаю, что такие ребята действительно дорого стоят. По 300 тысяч долларов я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по миллиону... Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю — у них все, что они хотят от жизни, есть», — сказал Гаджиев «СЭ».



По словам Гаджиева, оба футболиста смогут быстро подготовиться к бою, так как обладают нужными физическими данными. Сам же промоутер пообещал научить Смолова и Дзюбу боксировать или бороться за четыре месяца.



«Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определенный уровень. Потому что футболисты, особенно такие топовые, — это физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально. Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации — это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться — мы это за четыре месяца сделаем», — добавил Гаджиев.



5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.