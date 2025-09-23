Аленичев рассказал об отношении к отстранению России в Португалии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, как в Португалии относятся к отстранению российских команд от участия в международных турнирах.

Аленичев с 2000 по 2004 год выступал в Португалии за «Порту». В сезоне-2003/04 он с командой стал обладателем Лиги чемпионов.

«Знаете, португальский народ такой спокойный, они в принципе особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение. Я говорю, что не знаю сам, такая обстановка, не знаю. Честно, они и не говорят: быстрее бы вас допустили. Они занимают нейтральную сторону», — цитирует Аленичева ТАСС.

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.