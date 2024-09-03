Каманцев заявил, что клубы невозможно убедить в их неправоте

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о проблемах взаимодействия организации с клубами РПЛ.

«За пять лет в судействе новых вопросов не появилось. Все они о единстве трактовок и большей открытости. Главное несогласие клубов с решениями ЭСК происходит потому, что оно против клуба. И вы никогда не убедите их.

Был момент, когда выступал Артем Ребров: говорил, что в игре было много фолов, надо было больше дать желтых. А за день до этого я общался с представителями другой команды, и они говорят, что вы нас на свисток посадили. Ни одну, ни другую сторону мы не убедим", — сказал Каманцев журналистам.

Ранее глава судейского комитета в интервью «СЭ» заявил, что ни одному клубу не удастся повлиять на наказание судей за ошибки.