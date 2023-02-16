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Сегодня, 12:11

Каманцев высказался о положении российских арбитров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о положении российских судей.

«Даже средний игрок в России получает сверхдоход. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных. У нас не так много кейсов, когда клубы брали иностранного футболиста, развивали его и получали деньги. Сейчас это невозможно в силу политики, но и раньше таких кейсов почти не было. «Ростов» занимается развитием молодых игроков, но нельзя сказать, что это делает вся лига. Судьи ограничены этическими вещами. Про нас могут сказать плохо, а мы в ответ — нет. При этом мы не считаем себя ущербными. До всей этой ситуации российские судьи были востребованы в Европе», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998873-glava-sudejstva-rfs-pro-nas-mogut-skazat-ploho-my-net-no-uscherbnymi-sebya-ne-schitaem.html
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Локомотив

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