Защитник «Урала» Филипенко не видит смысла сравнивать РПЛ с ла лигой

Защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о текущем уровне чемпионата России по футболу.

«У меня есть опыт игры в зарубежных чемпионатах: Испании, Израиле и Белоруссии. Нет смысла сравнивать РПЛ с испанским чемпионатом. Ни для кого не секрет, ла лига — лучший чемпионат в мире. В России все-таки более силовой футбол, в Израиле играют в более техничный, а все южные ребята неплохо работают с мячом. В РПЛ же — борьба и сила. Все равно в России достаточно высокий уровень, но надо быть откровенным: последнее время уровень нашей лиги падает и связано это с отъездом легионеров», — приводит слова Филипенко Sport24.

34-летний белорусский защитник с 2015 по 2016 год выступал за испанскую «Малагу». Он перебрался в «Урал» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне на счету Филипенко 6 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.