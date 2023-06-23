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Судейство

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Каманцев поставил оценку работе судей за прошедший сезон РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» поставил оценку работе арбитров в сезоне-2022/23.

«Четыре с минусом, — сказал Каманцев «СЭ». — Есть позитивные вещи, есть негативные. Из негативных вещей можно выделить, что довольно плохо обслуживали самые важные медийные матчи. Также было достаточно много легковесных решений. Мы видим моменты для усиления. Позитивные вещи мы уже много раз озвучивали. Появились новые люди в списке судей. Они уже весной работали. Если говорить о плане на будущий сезон, мы планируем усилить работу над физической подготовкой. Нам нужны более свежие головы. Также мы будем бороться с легковесными решениями. Пенальти должны быть более очевидными. Мы эту работу уже начали. Нельзя признать, что мы ее выполнили на сто процентов. Также мы изучаем программы УЕФА по работе инспекторов. Там есть ряд интересных моментов. Например, УЕФА не всегда оценивает ошибку арбитра, исправленную на ВАР, на двойку».

Также Каманцев отметил, что некоторые судьи не меняли свое решение из-за попытки сохранить оценку.

«Эти детали помогут нам более правильно оценить работу арбитров, если ошибка совершена, в силу физической невозможности увидеть. У нас были нюансы, когда судьи не меняли свое решение. Это было завязано на том, что судьи пытались сохранить свою оценку. Теперь, когда судья понял, что он сделал все, чтобы принять правильное решение, но какой-то момент был упущен. Он будет спокойно изменять свое решение. Это не будет влиять на его оценку. В этом мы видим основные резервы для улучшения работы в следующем году», — добавил Каманцев.

Павел Каманцев
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