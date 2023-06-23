Агент Волкова заявил, что у игрока есть возможность вернуться в «Химки»

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что Захар Волков может вернуться в «Химки».

«Может ли Захар вернуться в «Химки»? Возможно. На следующей неделе будет какая-то ясность, но такая возможность есть. Ведутся ли разговоры с «Химками»? Да, клуб не против», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

25-летний белорусский защитник Захар Волков покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе «Химок» он выступал с 2021 по 2022 год.