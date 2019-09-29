Калиниченко назвал главную проблему «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России выразил мнение, что в московском клубе нет единства.

— Что со «Спартаком» одним словом? Несбалансированность, — сказал Калиниченко в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер». - Во всем. В команде, клубе, у болельщиков... То, чем был всегда силен «Спартак» — это общий пул с руководством, с болельщиками. Когда каждый идет своим путем, каждый двигается в своем направлении, то сложно добиться единства. Все очень долго шло к такому итогу.

Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Олега Кононова.

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