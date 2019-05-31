Какие сериалы смотрит Артем Дзюба. Топ от футболиста "Зенита" и сборной России

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал тройку лучших сериалов. По его мнению, "Викинги" намного лучше "Игры престолов".

​– Ваш топ-3 сериалов.

– Надо брать по направлениям. Есть культовые – например, "Друзья". Что бы ни происходило, "Друзья" для меня номер один. Всегда. Еще я восхищался "Доктором Хаусом", смотрел взахлеб все сезоны. Сейчас смотрю "Хороший доктор" – тоже нравится.

Если брать ту тематику, то "Викинги" для меня стоят намного выше "Игры престолов". Это действительно крутой сериал. Кстати! Сериал "Спартак" – я его три раза смотрел, всех подсадил на него. Очень люблю.

– Из русских сериалов какой самый лучший?

– Хмм, "Сваты". Это один из немногих сериалов, которые я смотрел взахлеб, прямо ждал. Очень люблю Федора Добронравова и всегда через общих знакомых – например, через Леонида Викторовича Слуцкого – передаю ему привет. Он, к моему удивлению, знает, кто я такой – это прикольно. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.