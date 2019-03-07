Как провести праздники? Отвечает Валерий Карпин

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал шуточную заметку с планом на неделю для болельщиков желто-синих от главного тренера Валерия Карпина.

– Валерий Георгиевич составляет план на неделю не только команде, но и болельщикам. Впереди – теплые выходные, поэтому вы уже сейчас можете ознакомиться с предложенным графиком на праздничные дни, – написал "Ростов".

Карпин предлагает болельщикам поздравить любимых, поменять зимнюю резину на летнюю, сходить на шашлык и прийти на матч 19-тура РПЛ против тульского "Арсенала". Встреча пройдет 10 марта.