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Как Осорио поддерживает форму. Уморительное видео ускоренной тренировки

20:23
Йордан Осорио. Фото Instagram
Йордан Осорио. Фото Instagram
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«Зенит» опубликовал видео индивидуальных тренировок Йордана Осорио в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Петербуржцы выложили полный ролик, ускорив его в несколько раз, что придало видео комический эффект.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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