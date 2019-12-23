Как голосовал Мурад Мусаев при определении лучшего игрока России
20:00
Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Сергей Петров, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Выбор Мурада Мусаева. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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