Как голосовал Мурад Мусаев при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Сергей Петров, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).