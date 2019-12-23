РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Как голосовал Мурад Мусаев при определении лучшего игрока России

20:00
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Выбор Мурада Мусаева. Фото "СЭ"
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Сергей Петров, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Выбор Мурада Мусаева. Фото "СЭ"
Выбор Мурада Мусаева. Фото «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир