Кафельников снова раскритиковал Кононова

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1) раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова. По его словам, это человек уже провалил все, что можно было провалить.

— Удивительное дело, человек приходит в «Спартак», в первых играх становится лучшим на поле, две недели поработает под руководством Олег Георгиевича, превращается в Мелкадзе, — написал Кафельников в своем Telegram-канале. — Тил и Шюррле бледные тени самих себя, — написал Кафельников. — Магия от Олега Георгиевича, для всех болельщиков «Спартака», ведь, наверное, только они переживают, что клубом, руководит тренер, который был списан Галицким, а это в российском футболе, как приговор.

На мой взгляд, команда перед важными играми уже обречена, видя на скамейке человека, у которого отлично получилось бы вести паблик о футболе в «Одноклассниках», а не руководить будущими игроками сборных Чехии, Швеции и Голландии на поле.

Решение по отмененному голу стоит принимать как есть, правила есть правила. Мы — «Спартак». Удел двойных трактовок оставим для нуждающихся в них, как, например, было с удалением Эменике.

Можно узнать, как человек, который провалил все, что можно было провалить, до сих пор в клубе?

Можно узнать, кто ответственен за наше счастье и феерический футбол в течение 9 месяцев? Я сегодня днем, прилетел из Сочи, была возможность попасть на стадион, люди настойчиво звали, но моя позиция остается неизменной, пока в «Спартаке» отсутствует главный тренер, меня на стадионе не будет.