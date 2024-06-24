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Кафанов считает, что Акинфеев может доиграть до 40 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев способен играть до 40 лет.

«Верю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет — таких случаев много. При его отношении к делу это очень легко представить. Что касается завершения карьеры в сборной — это осознанное решение, Игорь к этой теме больше не будет возвращаться», — цитирует Кафанова Metaratings.

Акинфееву в апреле исполнилось 38 лет. В мае воспитанник ЦСКА продлил контракт с армейцами до 2026 года.

Источник: Metaratings
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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