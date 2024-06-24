Кафанов считает, что Акинфеев может доиграть до 40 лет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев способен играть до 40 лет.

«Верю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет — таких случаев много. При его отношении к делу это очень легко представить. Что касается завершения карьеры в сборной — это осознанное решение, Игорь к этой теме больше не будет возвращаться», — цитирует Кафанова Metaratings.

Акинфееву в апреле исполнилось 38 лет. В мае воспитанник ЦСКА продлил контракт с армейцами до 2026 года.