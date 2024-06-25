Источник: «Зенит» близок к договоренности по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»
«Зенит» почти договорился с «Бешикташем» о трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает A Bola.
По информации источника, сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Официальное объявление задерживается из-за решения вопроса по срокам оплаты перехода.
В минувшем сезоне 25-летний португалец провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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