Гранат: «У Станковича больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Абаскаля»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«Деян прошел большой футбольный путь. Он работал с именитыми специалистами, у которых многое мог перенять. Поэтому думаю, что у Станковича больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Абаскаля», — цитирует Граната Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.