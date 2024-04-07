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Сегодня, 11:53

Мохеби назвал Карпина лучшим тренером в карьере: «Он объясняет нам буквально все в деталях»

Зарина Халимхонова
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Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби поделился с «СЭ» впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«История о том, что Карпин присмотрел меня на матче Иран — Россия — правда. Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать в обороне, атаке и при стандартных положениях, даже когда мы вводим мяч из аута. И это делает нашу работу проще. Просто нужно выходить и играть», — сказал Мохеби «СЭ».

25-летний иранец перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Форвард провел 28 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Валерий Карпин
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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 - : -
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Динамо – Спартак
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