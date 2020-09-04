Геннадий Орлов: «Федун грозился снять «Спартак» из-за Казарцева, Еськова. Но его команду не стали судить лучше. Нет системы!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о ситуации в российском судействе.

— Наказание судей Сухого, Казарцева, Москалева, Еськова — это какое-то лекарство местного применения, — начал Орлов. — На самом деле, необходимы глобальные изменения при подготовке арбитров. Доверяйте им, они сами себя должны уважать. Да и хватает ли у нас сильных судей... Не уверен. Приглашать иностранцев? Сомневаюсь, что станет лучше.

Я не очень понимаю, почему у нас господствует географический принцип при назначении арбитров на матчи? Почему, например, Безбородов не судит «Зенит»? Это не правильно. На первом месте должно стоять мастерство человека, его профессиональный уровень.

Конечно, нужно, чтобы судьи, наконец, научились работать с ВАР. Нет четкости, синхронности.

Считаю, нельзя наших судей поливать грязью и огульно критиковать. Тренеров и игроков необходимо наказывать за оскорбления.

Но, конечно, РФС должен больше обучать рефери, собираться, проводить семинары. Поставить это на научную основу. Пусть Кашшаи ежедневно работает. Иначе зачем он приехал? А все эти отстранения на несколько месяцев... Как это повысит уровень Еськова и Казарцева? Они что — поменяют свои взгляды? Нет, нет. Нужен глобальный комплекс мер! Нужна система, понимаете? Нужен резерв. И все нужно делать в тишине, воспитывать у судей чувство самоуважения. Понимаете?

Одним словом, я призываю к тому, чтобы президенты, тренеры игроки, не критиковали открыто в прессе судей. Вот заявил тогда Федун о том, что снимет «Спартак» из-за работы арбитров Казарцева и Еськова. И что — его команду стали лучше судить после этого? Да ничего подобного! Просто сам «Спартак» стал лучше играть. Вот в чем дело. Сейчас рефери наказали, приняли меры. А как это системно повысит качество нашего судейского корпуса? Есть ли резерв? Вопрос... (Виталий Айрапетов)