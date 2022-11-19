Грушевский назвал лучшего игрока ЦСКА в первой половине чемпионата

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» назвал лучшего футболиста в составе армейцев по итогам первой части сезона.

— Ну конечно, Акинфеев! Даже если какой-то матч и проходит без подвигов Игоря, все равно именно он — абсолютный лидер. И на поле, и в раздевалке. Это символ ЦСКА последнего двадцатилетия. Великое счастье, что в нашей команде играет такой человек. А вот из полевых никто стабильностью не блеснул. Хотя были хорошие отрезки у Карраскаля, Чалова, Дивеева...

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 723 матча во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.