Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о главном тренере армейцев Владимире Федотове.

— С Федотовым вы знакомы. Несколько слов, которыми можно его описать?

— Тактик, психолог, педагог. Умело пользуется кнутом и пряником. Скрупулезный, дотошный. Но не зануда. Общаться с ним всегда интересно. По-человечески мы на одной волне. Житейская мудрость — это про Федотова. Говоришь с ним и сразу чувствуешь — многое повидал. Жизненный опыт прямо висит на нем. Но не бременем, а полезным грузом. Я очень надеюсь, что Федотов в ЦСКА всерьез и надолго. А руководство клуба проявит терпение и даст тренеру время построить команду.

Федотов возглавил ЦСКА в летом 2022 года, заключив контракт до 2025-го.