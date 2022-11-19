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Грушевский — о Федотове: «Скрупулезный, дотошный. Но не зануда»

Известный пародист Грушевский высказался о главном тренере ЦСКА Федотове
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о главном тренере армейцев Владимире Федотове.

— С Федотовым вы знакомы. Несколько слов, которыми можно его описать?

— Тактик, психолог, педагог. Умело пользуется кнутом и пряником. Скрупулезный, дотошный. Но не зануда. Общаться с ним всегда интересно. По-человечески мы на одной волне. Житейская мудрость — это про Федотова. Говоришь с ним и сразу чувствуешь — многое повидал. Жизненный опыт прямо висит на нем. Но не бременем, а полезным грузом. Я очень надеюсь, что Федотов в ЦСКА всерьез и надолго. А руководство клуба проявит терпение и даст тренеру время построить команду.

Федотов возглавил ЦСКА в летом 2022 года, заключив контракт до 2025-го.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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