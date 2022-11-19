Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Много слухов вокруг Тюкавина? Он пока никуда не собирается. А слухи, на то и слухи. Есть действующий контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?» — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.