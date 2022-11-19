Агент Тюкавина — о будущем игрока: «Есть контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?»
Агент Тюкавина рассказал о будущем игрока
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем игрока.
«Много слухов вокруг Тюкавина? Он пока никуда не собирается. А слухи, на то и слухи. Есть действующий контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?» — сказал Сафонов «СЭ».
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
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|1
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|
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|11
|3
|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|2
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|26
|
7
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|1
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|
8
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|7
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
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|21-28
|21
|
11
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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